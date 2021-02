सोशल मीडिया पर Pawri हुआ ट्रेंड, पुलिस वाले भी करने लगे इनका इंतजार- देखें मजेदार Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पर आकर लोग रातोंरात स्टार बन जाते है। इनमें कुछ वीडियो तो ऐसे वायरल हो जाते है कि लोगों कि जुंबा पर छा जाते है ऐसा ही एक वीडियो #Pawri सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है, इस वीडियो के वायरल हो होते डॉक्टर से लेकर पुलिस वाले तक इसे अपने अपने अंदाज में पावरी वीडियो बना कर शेयर कर रहे है। इतना ही नही फिल्मी हस्तियों से लेकर सेना के जवान तक भी पावरी वीडियो (Pawri Video) बना कर इसका लुफ्त उठा रहे है। अब पुलिस वालों का एक पावरी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

So where is #Pawri tonight 😁😁 pic.twitter.com/UcXrahGGcx