उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत की ये इच्छा रह गई अधूरी...

नई दिल्ली: उत्तराखंड ( Uttarakhand ) समेत पूरे देश के लिए बुधवार को उस वक्त दुखद खबर आई जब पता चला कि राज्य के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का निधन हो गया। उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री रहे प्रकाश पंत का अमेरिका में इलाज चल रहा था। वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। उनका 58 साल की उम्र में अमेरिका में आकस्मिक निधन होने से पूरे उतराखण्ड में शोक की लहर दौड़ गई है। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने दुख व्यक्त किया है। वहीं उनके जाने से अब उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई। चलिए जानते हैं क्या थी वो इच्छा।

ये थी वो इच्छा

ये बात है 14 जनवरी की जब प्रकाश पंत ( Prakash Pant ) उत्तरायणी मेले का शुभारंभ करने के लिए बागेश्वर आए हुए थे। इसी दौरान जन प्रतिनिधियों समेत यहां के लोगों ने उनसे मांग की कि वो पर्यटन को बढ़ाने के लिए योजना बनाए। लोगों की इसी बात पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर और कुमाऊं की काशी के बागनाथ मंदिर तक सैलानियों की आमद बढ़ाने के लिए एक रास्ता बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी इच्छा है कि उत्तराखंड में चार धाम के साथ-साथ एक और यानि पांचवां धाम बनाया जाए। इसीलिए इसको पांचवां धाम नाम दिया जाएगा। यही नहीं पालिकाध्यक्ष सुरेश खेतवाल के मुताबिक, लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उत्तरायणी मेले को राजकीय बनाया जाए। इस पर प्रकाश पंत ने हर मदद का आश्वासन दिया था।

लोगों की उम्मीदों को लगा धक्का

प्रकाश पंत के आश्वास के बाद लोगों की उम्मीद इस बात को लेकर बढ़ी थी कि बागनाथ नगरी में पर्यटन बढ़ेगा। लेकिन पंत के निधन के बाद उनकी उम्मीदों को धक्का लगा है। लगता है ये इच्छा अब अधूरी रह गई है। सुरेश खेतवाल ने बताया कि प्रकाश का लक्ष्य पिछड़े जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसी कारण उन्होंने देश और दुनिया में मशहूर उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर ( Bageshwar ) को पांचवां धाम बनाने का आश्वासन दिया था।

3 दिन का राजकीय शोक घोषित, पीएम ने जताया दुख

प्रकाश पंत के निधन के बाद राज्य में तीन दिन का शोक घोषित किया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्विट में लिखा 'उत्तराखंड के वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत के निधन से दुख हुआ है। उनके सांगठनिक कौशन ने बीजेपी को मजबूती प्रदान की और प्रशासनिक दक्षता ने उत्तराखंड के विकास में योगदान दिया। उनके परिवार एवं समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।'

Anguished by the passing away of Uttarakhand’s Finance Minister Shri Prakash Pant. His organisational skills helped strengthen the BJP and administrative skills contributed to Uttarakhand’s progress. My thoughts are with his family and supporters. Om Shanti.