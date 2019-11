नई दिल्ली। आए दिन हमारे समाज में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही एक खबर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी से आ रही है। यहां तीन मुस्लिम महिलाओं के साथ एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स मे मार पीट की है।यह शर्मनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

A heavily pregnant Muslim woman was brutally attacked, repeatedly punched and stomped in the head by a man in a #Sydney cafe.



The Police say the attacker was screaming anti-#Islam slurs at the women who were all wearing head scarves.#Australia #Islamophobia #Parramatta #Hijab pic.twitter.com/PvuwBpFvos