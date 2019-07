VIDEO: पादरी का बयान- 'मोटी लड़कियां स्वर्ग नहीं जाती', गुस्से से लाल लड़की ने स्टेज से दिया धक्का

नई दिल्ली। ब्राजील ( Brazil ) के प्रसिद्ध पादरी Marcelo Rossi के एक बयान से उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। पूरा मामला क्या है इस बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि सभा को संबोधित करते हुए पादरी के साथ क्या हुआ? बता दें कि पादरी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सभा से उठकर एक लड़की सीधे स्टेज पर आई और बिना समय गंवाए उसने पादरी को स्टेज से धक्का दे दिया।

Happy Birthday: नसीरुद्दीन शाह ने अपने से 15 साल बड़ी इस लड़की से रचाई थी शादी, लेकिन इस वजह से हो गया था तलाक

She shoved him because he said fat women won’t go to heaven 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/lkL4qwplic

सवाल ये उठता है कि पादरी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे लड़की चिढ़ गई। बता दें कि पादरी Marcelo जब स्टेज पर खड़े होकर सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक विवादित स्टेटमेंट दे दिया। दरअसल, पादरी ने कह दिया कि- 'मोटी लड़कियां स्वर्ग में नहीं जाती।' ये विवादित सुनते ही एक महिला स्टेज पर चढ़ी और उसने पादरी को धक्का दे दिया। महिला का पादरी को धक्का देने का वीडियो सोशल मीडिया ( social media ) पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों के आ रहे हैं ऐसे रिएक्शन।

आज के दिन लिखी गई थी हिटलर की मौत की दास्तान, जानें कौन था वो करीबी जिसने रची थी साजिश

A person who does not knows his future... how can he judge others future...