कोरोना वायरस से डर गए माइकल एंजेलो, बांटने लगे हैंड सेनेटाइजर, मीम हुआ वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) ने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। चीन के वुहान शहर में पनपा ये खतरनाक वायरस अब 122 देशों में फैल चुका है। इस वायरस के चलते अबतक 5500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी घोषित कर दिया है।

वहीं दूसरी तरफ लोग इस कोरोना पर मीम बना रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है, जिसे लोग जमकर शेयर कर रहे हैं। ये तस्वीर मशहूर पेंटर माइकल एंजेलो (Michelangelo) के एक पेंटिंग की है, जिसे फोटोशॉप की मदद से मीम बना दिया गया है। इस तस्वीर के कैप्सन में लिखा है कि ‘यदि माइकल एंजेलो ने सिस्टिन चैपल को कोरोना वायरस के समय में बनाया होता’ माइकल एंजेलो के इस फनी मीम के अलावा भी मीम शेयर किए जा रहे हैं।

कौन थे माइकल एंजेलो?

माइकल एंजेलो (Michelangelo) का जन्म 6 मार्च 1475 को इटली में हुआ था।माइकल एक इतालवी मूर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार और उच्च कवि थे। माइकल उस दौर के महानतम कलाकारों में से एक थे। उन्होने अपने दो सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग पिएटा और डेविड को तीस वर्ष की उम्र में बना दिया था।

कोरोना वायरस पर वायरल हो रहे अन्य मीम्स

When you wanna fight but you're too scared of Coronavirus. #coronavirusinindia pic.twitter.com/HfGZv4PBk6 — Sagar (@sagarcasm) March 12, 2020

Life is difficult now-a-days..



Going outside & you’re scared of “Virus Corona” 😷😷



Stay at office & you’re scared of “ Target pura Carona” 🎯🎯



Stay at home and you are afraid of “ Yeh Carona, Woh Carona” ..

😅😅#coronavirusinindia #CoronaKoDhona #CoronaVirusChallenge pic.twitter.com/mLVhgTmmh7 — Kinju_inc (@IncKinju) March 7, 2020

#coronavirusinindia

On every call you make, you will hear a person coughing



INDIAN :- pic.twitter.com/smPl1yz8yN — LostSoul (@Warishacasm1) March 12, 2020