Optical illusion: अगर आपने 20 सेकंड के अंदर इस तस्वीर में ढूंढ लिए 3 केले, तो यकीन मानिए आप Genius हैं!

Puzzling Image: एक ऐसी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें आपको 3 केले ढूँढने हैं। यकीन मानिए कई यूजर्स ने तो हार भी मान ली है। अब आपकी बारी है कोशिश करने की।

कुछ फ़ोटो ऐसी पहेली बन जाते हैं जिन्हें सुलझाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। इसको सॉल्व करने में कुछ तो पूरा दिन लगा जाते हैं, पर फिर भी उसे सुलझा नहीं पाते। इन तस्वीरों को ऑप्टिकल इल्यूजन वाली फ़ोटो कहते हूं। ऐसे पहेली भरी तस्वीरों को सॉल्व करने में भी अलग ही मजा आता है। हम अपने आसपास के लोगों का भी टेस्ट लेने लगते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसे सुलझा पाना एक बड़ी चुनौती है। इस तस्वीर में आपको 3 केले ढूंढने हैं जिसमें कई मिनीयन्स हैं। ये सुनने में तो आसान लग रहा लेकिन जब आप देखेंगे तो आपका सिर चकरा जाएगा।

