भारत पहुंचा दुनिया का 'सबसे ताकतवर' लड़ाकू विमान Rafale, लोगों ने कहा- ‘Welcome Home’

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना ( IAF ) की ताकत बढ़ाने के लिए फाइटर फ्लेन रफाल ( Fighter Plane Rafale ) का भारत (India) में आगमन हो चुका है। लंबे इंतजार और विवादों के बाद आखिरकार लड़ाकू विमान रफाल ( Rafale ) देश के आसमान में गरजने को तैयार है। राफेल के आने से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। क्योंकि, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवान देने के लिए भारतीय सैन्य शक्ति और ज्याद मजबूत हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग #RafaleInIndia के साथ पोस्ट कर रहे हैं।

एक यूजन ने राफेल की तस्वीर शेयर करते हुए दिवंगत रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को याद किया है। एक अन्य यूजर जेट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि “स्वागत नहीं करोगे हमारा?”

Kudos & BIG BIG Thank you to Late Shri Manohar Parrikar Jee for Rafale. Heart Filled with Pride. Rafale escorted by SU-30. Best Moment ever for every Indian. Most Badass Scene Ever 🔥🔥 #RafaleinIndia #ThankYouManoharParrikar Jee pic.twitter.com/FqS0bSPbaw

One of the most important and the most dedicated person❤️

It was because of him that we are witnessing one of the most iconic aircrafts being added to our airforce 🇮🇳

THIS ONE IS IN YOUR NAME SIR,THE NATION SALUTES YOU🙏#RafaleInIndia #Rafale pic.twitter.com/1BQT4SZ8L8