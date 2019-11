राफेल पर ‘मोदी सरकार’ को क्लीन चिट मिलते ही सोशल मीडिया पर छाया #RahulRaFail, वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

नई दिल्ली: आज पूरे देश की नजरें सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) पर थी क्योंकि दो सबसे बड़े फैसले जो आने थे। पहला सबरीमाला मुद्दा और राफेल डील पर दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई। वहीं जब कोर्ट में राफेल डील को लेकर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने राफेल डील पर दाखिल सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

इसके बाद सोशल मीडिया पर दो हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इसमें पहला हैशटैग #RafaleVerdict और दूसरा हैशटैग #RahulRaFail शामिल है। ट्विटर पर इन हैशटैग के जरिए लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस को घेर रहे हैं। लोग राहुल गांधी पर मीम्स भी बना रहे हैं।

#RafaleVerdict

Reporter to Rahul Gandhi: Sir anything on the verdict



Rahul Gandhi: pic.twitter.com/MH9Gj3m4Fh