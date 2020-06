Rahul Gandhi ने PM को बताया “सुरेंडर मोदी”, खुद हो गए बुरी तरह ट्रोल

नई दिल्ली। कांग्रेस (congress) के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (rahul gandhi) ने चीन के साथ गतिरोध को लेकर एक बार फिर PM Modi पर जोरदार हमला किया है। दरअसल, राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने द जापान टाइम्स द्वारा प्रकाशित ‘भारत की तुष्टिकरण की नीति चीन अप्रकाशित’ शीर्षक से एक राय साझा की। लेख को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, ‘नरेंद्र मोदी वास्तव में Surender मोदी हैं।’

इस ट्वीट के बाद राहुल सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। लोग उन्हें इस ट्वीट के लिए जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

SURENDRA NAME MEANING IN HINDI IS LORD OF GODS FROM SANSKRIT सुर (SURA) "GOD" COMBINED WITH THE NAME OF THE HINDU GOD INDRA, USED HERE TO MEAN "LORD"



Tq Rahul Ji for this new name

😇🤗😆 — Arun Pudur #WFH (@arunpudur) June 21, 2020

वहीं राहुल गांधी के इस ट्वीट पर भाजपा नेताओं ने भी आपत्ति जताई है। पार्टी के राष्‍ट्रीय प्रवक्‍ता शाहनवाज हुसैन का कहना है कि 'राहुल गांधी मर्यादा तोड़ रहे हैं।' कई भाजपा नेताओ ने राहुल के इस ट्वीट को 'शर्मनाक' बताया है।

Congress leader Rahul Gandhi has insulted the nation by using derogatory remarks against PM @narendramodi ji.



People of India are watching with anger how RG is using the present India-China LAC strain to push his political agenda. pic.twitter.com/fj4hvf9FYY — Syed Shahnawaz Hussain (@ShahnawazBJP) June 21, 2020

बता दें इससे पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने लद्दाख के पास गलवान क्षेत्र में भारत और चीन के बीच हुए विवाद को लेकर उन्होंने ट्वीट किया था कि , चीन की हिम्मत कैसे हुई, हमारे निहत्थे सैनिकों को मारने की? वहीं उन्होंने सवाल किया कि भारतीय सैनिकों को पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के सामने शहीद होने के लिए निहत्था क्यों भेज गया?

इस सवाल के बाद उनके सहयोगी दल के अध्यक्ष और देश के पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार ने कहा कि सैनिक कब-कहां हथियार के साथ रहेंगे और कहां नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों के मुताबिक तय होता है। इतना ही नहीं शरद पवार ने राहुल को संवेदनशील मुद्दों पर बात करते समय सावधानी बरतनी के नसीहत भी दे डाली।