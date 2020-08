Maharashtra के Raigad में 5 मंजिला इमारत धराशाई , 200 लोगों के दबे होने की आशंका

नई दिल्ली। महाराष्ट्र (Maharashtra ) के रायगढ़ (Raigad ) में एक 5 मंजिला इमारत भरभरा ढह गई।मिली जानकारी के मुताबिक रायगढ़ के काजलपुरा (Kajalpura of Raigad) इलाके में ये हादसा हुआ है। इस इमारत के मलबे में 200 लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। इमारत के ढहने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच कर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ (NDRF)की 3 टीमों पहुंत गई है और मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है।

3 floors of a 5-storey building collapsed in Mahad of Raigad district; over 200 people are feared trapped. 15 people have been rescued: Aditi S Tatkare, Maharashtra Minister pic.twitter.com/OWXKxfs0F2

बताया जा रहा है कि ये इमारत 10 साल पुरानी है और इसमें 50 से अधिक परिवार रह रहा था। इस इमारत के गिरने से 200 से ज्यादा लोग इसके मलवे में फंसे हुए हैं। अब तक 30 लोगों को जिंदा बचाया गया है और बाकी लोगों को भी बचाने के लिए बचाव दल मौजूद हैं। बता दें अभी तक इमारत के गिरने की वजह का पता नहीं चल सका है।

CM Uddhav Balasaheb Thackeray spoke to MLA @BharatGogawale and Collector Nidhi Chaudhary to inquire about the building collapse in Mahad. He has assured them that all possible support will be extended for speedy rescue & relief works.