मीम सेना ने ‘रामायण’ को भी नहीं छोड़ा, हर एपिसोड पर बना रहे Memes

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (coronavirus) के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। ऐसे में लोग घरों में बोर ना हो इसलिए सरकार ने दूरदर्शन (doordarshans) पर फिर से 'रामायण' (Ramayan) प्रसारित करवा रही है। रोजाना सुबह 9 और रात 9 बजे इसकी प्रसारण होता है।

रामायण (Ramayan) की वापसी के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे हॉट टापीक बना दिया है। एक तरफ लोग रामायण को खूब पसंद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसके हर एपिसोड्स पर मीम बना रहे हैं।

आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ मीम दिखाने वाले हैं जो काफी मजेदार है। इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें देखने के बाद अपनी हसी पर कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल है।

Me to my friend on seeing a non-drinker finish up the chakhna... pic.twitter.com/3m1yi8lviZ — The-Lying-Lama 2.0 (@KyaUkhaadLega) March 31, 2020

That moment when mom force you to eat karela sabji 😜😂#Ramayan pic.twitter.com/l2Jj6lOdHY — Diya Desai (@Mujhebolnedoo) April 5, 2020

When you ask your ex how does she remember your birthday even after 2 years of breakup:#Ramayan pic.twitter.com/zCYTmOBWKt — Y! (@sarcasmwalaaa) April 6, 2020

Shabri did it before it was cool#Ramayan pic.twitter.com/fSFxjm5WLR — Aniruddh Sawant (@AniruddhSawant6) April 5, 2020

When your scooty has starting trouble.#Ramayan pic.twitter.com/05QeiyHuCN — ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ (@theesmaarkhan) April 4, 2020