Ramayana: खत्म होने जा रहा है रामायण, फैंस हो रहे निराश

नई दिल्ली। कोरोना (coronavirus) का असर भारत में बढ़ता ही जा रहा है। सरकार ने इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे में दूरदर्शन पर रामायण (Ramayana) का फिर प्रसारण किया जा रहा है। लोग बड़े मन से रामायण देखते हैं।

लेकिन 28 मार्च को शुरू हुआ ‘रामायण’ अब समाप्त हो रहा है। बीते एपिसोड में रावण के वध को दिखाया गया है। इस एपिसोड के खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे हैं। रामयाण के खत्म होने से लोग निराश हो रहे हैं। हालांकि उत्तर रामायण’ (लव-कुश) की कहानी को दिखाया जाएगा। इसके बावजूद लोग दुखी हो रहे हैं। लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं कुछ लोग मीम बनाकर शेयर कर रहे हैं।

#रामायण

*Prabhu Shree Ram killed Ravan and now #Ramayan is going to end*

Me: pic.twitter.com/YCY35CvoBg — Ashutosh Singh (@ashusarcastic) April 18, 2020

Indians on may 4 hoping that lockdown won't be extended like:#रामायण pic.twitter.com/ikpPwf0S7w — sundar (@sundarcasm) April 18, 2020

#Ramayan Ravan is dead .bolo jai shree ram



Superb talent and valour of Ravana wasted...because he chose wrong path#JaiShriRam #रामायण pic.twitter.com/kyzqP5B5Jo — Harish Gupta (@harish231998) April 18, 2020