Yellow Frogs: कोरोना संकट के बीच यहां निकले हजारों पीले मेंढक, जानिए इनका रहस्य

नई दिल्ली।

Rare Yellow Frogs: रहस्यों से भरी इस दुनिया में कई बार ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं, जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है। भारत में मानसून ( Monsoon 2020 ) सीजन में तरह-तरह के कीड़े-मकौड़ों ( Insects ), जीव-जंतु दिखाई पड़ते हैं, जो आम दिनों में नहीं दिखते। बारिश ( Rain ) के मौसम में सबसे ज्यादा मेंढक दिखाई देते हैं। हालांकि, बारिश में मेंढक ( Frogs in Rain ) दिखना सामान्य बात है।

लेकिन, क्या आपने कभी पीले रंग ( Rare Yellow Frogs Video Viral ) के चमकदार मेंढक देखे हैं? जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया ( Social Media ) पर पीले रंग के मेंढक खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीले रंग के मेंढक उछलते कूदते देखे जा सकते हैं। कोरोना संकट में पीले रंग के मेंढक लोगों के लिए रहस्यमय बने हुए हैं।

बड़े काम का है ये Face Mask, बधिर लोगों की करेगा मदद, 45 साल की महिला ने किया तैयार

Herd of rare species of yellow frogs known as Indian #bullfrog seen at Amgaon Village much to the curiosity of people in Narsinghpur District pic.twitter.com/3CKSmyMZI1