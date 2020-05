बच्चे की जान बचाने के लिए खतरनाक Cobra से भिड़ गई बहादुर मां, देखें Video

नई दिल्ली। एक मां (Mother) अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती। उसे बचाने के लिए अपनी जान देने तक को तैयार रहती है। मां से बहादुर इस दुनिया में कोई और नहीं होता। ये बात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होती है। हाल ही में सोशल मीडिया (Social Media) पर इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें एक चुहिया(Snake-Rat Fight) अपने बच्चे को बचाने के लिए कोबरा से लड़ जाती है।

पहले देखें वीडियो

This snake was never seen again.

Shamed to fame by a rat chasing it down😳



But when you see it’s the mother who did it, one realises that mother’s can do anything for their kid. Motherhood can be the biggest weapon on earth🙏 pic.twitter.com/gTF1KOXR7c