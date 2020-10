रामलीला के दौरान स्टेज पर बंदूक लेकर रावण करने लगा भांगड़ा, वीडियो हो रहा वायरल

नई दिल्ली। दशहरे के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में रामलीला का आयोजन किया जाता है। पूरी रामलीला में जोर से चिल्लाने वाले रावण की आवाज एक अलग ही खौफ पैदा करती है। लेकिन एक रामलीला में रावण का एक अलग ही रूप देखने को मिला। आपको यह जानकर हैरान होगी कि स्टेज पर रामलीला चल रही थी तब रावण ने पंजाबी गाने पर भांगड़ा करने लगा। सोशल मीडिया पर इस रावण का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूजर्स वीडियो को खूब एंजॉय कर रहे है। डरावने रावण का यह फनी अंदाज को देखकर कोई भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा है।

नकली बंदूक लेकर बिंदास नाचा

वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेज पर रावण के किरदार में एक बंदा खड़ा है और लोग नीचे बैठकर रामलीला देख रहे है। फिर एक पंजाबी गाना बजना शुरू हो जाता है। वो शख्स अपने किरदार को भूलकर भांगड़ा करने लगता है। रावण को डांस करते देख दर्शक भी झूम उठे और रामलीला भूलकर वो भी डांस करने लगे। इस वीडियो में देख सकते हैं कि रावण हाथ में नकली बंदूक लेकर डांस कर रहा है। वो बिंदास नाच रहा है।

The Ramlila in Punjab is real dope!!! 😁 pic.twitter.com/wmVtXj7MYa