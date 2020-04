टीवी के लाइव शो पर बिना पैंट पहने आ गया रिपोर्टर, सोशल मीडिया पर जमकर उड़ा मजाक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) की वजह से दुनियाभर के लोग अपने घरों से ही काम कर रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता था कि घर में ऑफिस का काम करने का अपना ही मजा है। लेकिन लॉकडाउन में लंबे वक़्त से ऑफिस का काम घर करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि घर से काम करते हुए लोग बिस्तर या सोफे पर आराम से लेटकर काम कर सकते है। ये मजा उन लोगों के लिए नहीं जो टीवी ( TV ) में काम करते हैं और उन्हें लाइव रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। एक न्यूज रिपोर्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर मजाक का पात्र बन गए।

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr