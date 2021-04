लॉकडाउन में गर्लफ्रेंड से मिलने का पूछा तरीका, पुलिस का दिया गया जवाब हो गया वायरल

मुंबई। कोरोना वायरस की नई लहर में भी मुंबई महामारी के मामलों की संख्या में भारी वृद्धि के साथ जूझ रहा है। प्रशासन ने लोगों की आवाजाही और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन फिर भी यह सख्ती शहर के लोगों को बाहर जाने के लिए पुलिस के सामने अनुरोध करने से नहीं रोक पा रही है। एक ऐसी ही गुजारिश अश्विन विनोद नामक शख्स ने की, जिन्होंने मुंबई पुलिस से पूछा कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने और बाहर जाने के लिए किस कलर-कोड स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए। मुंबई पुलिस ने इसका तुरंत और विनम्र जवाब दिया, जो जमकर पसंद किया जा रहा है।

सबसे पहले बता दें कि गुरुवार को अश्विन विनोद नाम के एक व्यक्ति ने दिन में करीब 11 बजे मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया। इसमें विनोद ने लिखा, "मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा हूं। मुझे बाहर जाने और उससे मिलने के लिए किस कलर-कोड के स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए।"

इस ट्वीट के जवाब में मुंबई पुलिस ने लिखा, "सर, हम समझते हैं कि यह आपके लिए जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से यह हमारी आवश्यक या आपातकालीन श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आता है! दूरी दिल को मजबूत करती है और वर्तमान में, आपको स्वस्थ रखेगी। ध्यान दें, हम चाहते हैं कि आप दोनों जीवन भर एक साथ रहें। यह सिर्फ एक दौर है।"

We understand it’s essential for you sir but unfortunately it doesn’t fall under our essentials or emergency categories!



Distance makes the heart grow fonder & currently, you healthier



P.S. We wish you lifetime together. This is just a phase. #StayHomeStaySafe https://t.co/5221kRAmHp