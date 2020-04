इरफान के बाद ऋषि कपूर का देहांत, लोगों ने कहा- 2020 से नफरत हो गई है'

नई दिल्ली। साल 2020 जब से आया है तब से पूरी दुनिया परेशान है। इस साल आई कोरोना (Coronavirus) महामारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं बुधवार को दमदार एक्टर और शानदार इंसान इरफान खान (irrfan khan death) को इस साल से हमसे छीन लिया।

53 वर्षीय इरफान (irrfan khan) को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि ऋषि कपूर (rishi kapoor death) का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। 24 घंटों के अंदर हिंदी सिनेमा के दो सितारों के जाने से पूरा देश सदमे में हैं।

ऋषि कपूर पिछले दो साल से बीमार थे। इरफान की तरह वे भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे थे। ऋषि कपूर (rishi kapoor) के भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ थी जिसके चलते उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था और गुरुवार को वह दुनिया छोड़ कर चले गए।

इरफान के तुरंत बाद ऋषि के चले जाने पर सोशल मीडिया पर लोग 2020 को अबतक का सबसे बुरा साल बता रहे हैं। लोगों का कहना है ये साल क्या-क्या दिखाएगा अभी..कोरोना से जूझ ही रहे हैं उपर से ऐसे सितारों का जाना..बस भी करों 2020

देखें लोगों ने क्या कहा

Bas kar jao 2020 #RishiKapoor — Anurag Nigam (@anuragmeanslove) April 30, 2020

We lost 2 gems in 24 hours.

Undoubtly the black day for Bollywood and India.#RishiKapoor dialogue says it all i.e,

'Main markar bhi na mar saka,

aur na hi jeekar jee sakta hoon.'



Because Legends never dies #RIPRishiKapoor pic.twitter.com/IKEG2PlNE9 — Mukul Sharma (@mukulsharma1419) April 30, 2020

Rip Rishi ji #RishiKapoor sir. thank u for giving us ranbir kapoor but still we miss u . I can't even imagine what neetu ji,Ranbir and the whole kapoor family must be going through right now.Stay strong kapoor family 🙏 pic.twitter.com/XtadzLWadh — KUNNU🕸 (@salmanscsk) April 30, 2020

Acting level 🔥

Rauf lala

This role has a separate fan base❤️#RishiKapoor pic.twitter.com/flUwbQGDQZ — AARYAN (@nobitaAARYAN) April 30, 2020