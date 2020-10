सड़क पर रिक्श को दौड़ा रहा है Robot, Video देख हर कोई हैरान

विज्ञान लगातार तरक्की करता रहा है और इंसान के लिए नए नए आविष्कार कर उनका जीवन को सरल बना रहा है। एक जमाना था जब लोग पैदल ही यात्रा तय करते थे फिर धीरे—धीरे साइकिल, बाइक, मोटर, ट्रेन और फ्लाइट में सफर करते है। इससे समय की भी बहुत हुई है। आने वाले समय में रोबोट भी इंसान के लिए कई प्रकार से मदद करता नजर आने वाला है। हाल ही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि यह वीडियो पुराना है लेकिन हाल ही आईएएस अधिकारी सुप्रियां साहू ने शेयर किया है। जिसमें रिक्शे को एक रोबोट खींचता नजर आ रहा है।

रोबोट डॉग का नाम 'स्पॉट' है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडिया में अमेरिकी इफेक्ट डिजाइनर और टेलीविजन पर्सनेलिटी एडम सैवेज ने तीन पहिया यात्री गाड़ी खींचने के लिए एक रोबोट डॉग का परीक्षण किया। हालांकि यह वीडियो फरवरी का है। लेकिन हाल ही में आईएएस अधिकारी सुप्रिया साहू ने अपने ट्विटर पेज पोस्ट किए जाने के बाद फिर यह वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में आप देख सकते है कि एडम सैवेज को रोबोट डॉग से बंधी गाड़ी पर चढ़ता है। फिर वह सड़क पर चलने का इशारा देते हैं तो रोबोट रिक्शे को लेकर सड़क पर दौड़ने लगता है। इस रोबोट डॉग का नाम 'स्पॉट' है।

Future Rickshaws 😳! See this amazing prototype of a robot-driven Rickshaw carriage



Credits - Adam Savage- Boston Dynamics pic.twitter.com/YAN3YAjQoJ