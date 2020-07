नई दिल्ली। देशभर में कोरोना (coronavirus) संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ताजे आकंड़े के मुताबिक 11 लाख के करीब लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 26,816 लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना मरीजों को दवाएं देने के लिए देश में रोबोट (Robots deployed to serve COVID-19 patients) का इस्तेमाल हो रहा है।

गुजरात (Gujarat) के वडोदरा स्थित सर सयाजीराव गायकवाड़ (Sir Sayajirao Gaekwad Hospital ) अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए खास इंतजाम करते हुए हॉस्पिटल में दो रोबोट रखे गए हैं। इन रोबोट को इसलिए रखा गया है ताकि अस्पताल के कर्मचारियों को संक्रमण के जोखिम को कम किया जा सके.

भारत में इस रोबोट (Robots) को 'मेक इन इंडिया' (make in india) पहल के तहत विकसित किया गया है।रोबोट विशेष बिस्तर का पता लगा सकता है और यहां तक कि कॉल पर सेवाएं देने के लिए किसी भी वार्ड तक पहुंच सकता है। बैटरी डिस्चार्ज होने की स्थिति में यह चार्जिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है।

सोशल मीडिया पर इस रोबोट की कई फोटो सामने आई है। इस फोटो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से रोबोट (Robots ) हॉस्पिटल के अंदर मरीजों तक सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है।

