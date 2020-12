रोबोट्स ने किया ऐसा डांस, वीडियो देखकर दंग रह गए लोग

नई दिल्ली। विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे इंसान का जीवन आसान और सरल होता जा रहा है। आज के समय विज्ञान में हर क्षेत्र में खूब उन्नती कर ली है। इंसान की जगह बड़े कारखानों, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट में रोबोट काम कर रहा है। खबरों के अनुसार बहुत जल्द रोबोट इंसान का ऑपरेशन भी कर सकेंगे। हाल ही में रोबोट्स का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रहा है। इस वीडियो में एक साथ बहुत सारे रोबोट्स डांस कर रहे है।



रोबोट का शानदार डांस मूव्स

वायरल हो रहे इस वीडियो में रोबोट ने शानदार डांस मूव्स दिखा रहे है। रोबोट के डांस मूव्स को लेकर हर कोई हैरान है। सभी यह सोचने के लिए मजबूर हो गए कि मशीन यानी रोबोट इतना अच्छा डांस कैसे कर सकता है। इस डांस वीडियो को ट्विटर पर रैक्स चैपमैन ने शेयर किया है। ये रोबोट्स Boston Dynamics ATLAS के हैं।

What?



Check out Boston Dynamic's ATLAS robots dancing to The Contours - “Do You Love Me”.



We’re doomed...pic.twitter.com/Dj6fL3yA3h