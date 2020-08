नई दिल्ली। कुछ दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) ने दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की ऐसी वैक्सीन तैयार कर ली है, जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कारगर है।

उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को इसका टीका लगाया गया है जिसका परिणाम अच्छा दिख रहा है। रूस ने इस वैक्सीन का नाम 'स्पुतनिक वी' दिया है। इस वैक्सीन के लांच होने के बाद रूस ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस (Coronavirus) की एक नई वैक्सीन तैयार कर ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पहली वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट सामने आए थे, वह नई वैक्सीन लगाने पर नहीं होंगे।

डेली मेल के मुताबिक इस नई वैक्सीन का नाम EpiVacCorona रखा गया है। जिसे वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी (Vector State Research Center of Virology and Biotechnology) ने बनाया है। खबरों के मुताबिक वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी (Vector State Research Center of Virology and Biotechnology) अब तक 13 संभावित वैक्सीनों पर काम कर चुका है।

इस लैब में काम करने वाले एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि EpiVacCorona वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर में पूरा हो जाएगा और अक्टूबर तक ये वैक्सीन रजिस्टर कर ली जाएगी। वहीं इस वैक्सीन का उत्पादन नवंबर या दिसंबर तक शुरू हो जाएगा।

रिपोर्ट के मुताबिक EpiVacCorona वैक्सीन 57 वॉलंटियर्स को दी गई है और उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। ये सभी वॉलंटियर्स पिछले 23 दिनों तक अस्पताल में भर्ती थे लेकिन ये सभी स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें EpiVacCorona की दो खुराकें लगाई जाएगी। पहली खुराक के 14 से 21 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी।