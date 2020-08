Funny Memes: चीन ने पुतिन से कहा- ‘हाथ जोड़कर गुज़ारिश है आपसे, दूर रहिए मेरे वायरस से’

नई दिल्ली। दुनियाभर में कोरोना (Coronavirus) ने तबाही मचा रखा है। रोजाना हजारों लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गवां रहे हैं। WHO की लिस्ट में 165 कंपनियां इन महामारी की वैक्सीन बना रही है। ये कंपनी प्री क्लीनिकल स्टेज (Pre clinical stage) तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें ये केवल 23 ही मानव परीक्षण करने वाली हैं। हालांकि इनमें से एक वैक्सीन लांच भी कर दी गई है।

सावधान: बिना जांच किए रूस ने लांच कर दी कोरोना वैक्सीन, हो रहे हैं कई साइड इफेक्ट्स !

जिसका नाम है Sputnik। Sputnik को रूस ( Russia ) के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और ये दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। वहीं इस वैक्सीन के लांच होते ही ट्विटर पर लोगों ने फनी मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। जो बाकई में मजेदार है।

देखें लोगों ने क्या कहा..

