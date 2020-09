Sath Nibhana sathiya 2 : सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़, यूजर्स ने कहा- ‘2020 की एक और महामारी’

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर टीवी के चर्चित शो 'साथ निभाना साथिया' (Saath Nibhaana Saathiya) का एक सीन 'रसोड़े में कौन था' (Rasode Mein Kaun Tha) का बना फनी वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इतना वायरल हुआ कि इसके कई वर्जन बना दिए गए। वीडियो की लोकप्रियता देखते हुए अब शो के मेकर्स ने इसका सीजन 2 लाने का फैसला किया है।

टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी पुष्टि की है। देवोलीना ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बताया गया है कि 'साथ निभाना साथिया 2' जल्द आ रहा है। देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) के वीडियो पोस्ट करते ही लोग इस नए शो को लेकर मीम बनाने लगे। ट्वीटर पर तो #RasodeMeinKaunTha के साथ लोग तरह-तरह के फनी मीम बना रहे हैं।

Hey @Devoleena_23 all the best for #SaathNibhanaSaathiya2



Lots of love from SidHearts!



Wish it becomes a cult show like SNS part 1!



Best wishes always!



😊❤💫✨🦋 — Dev 🖤 (@Dev_introvert) August 28, 2020

Another pandemic of 2020 is on his way #SaathNibhanaSaathiya2 pic.twitter.com/nL9Yo4BKyG — A Y U S H (@ur_aayush) September 1, 2020

#SaathNibhanaSaathiya2 #gopibahu



After the success of "Rasode mein Kaun tha", star plus is coming up with " SAATHIYA 2".



Meanwhile me to memers - pic.twitter.com/0wn0waGDeW — Rohan Maheshwari (@_rohan_reigns_) September 1, 2020

#SaathNibhanaSaathiya2 is making a comeback

indian moms be like pic.twitter.com/wdwHMEuKzT — Shaveta Singh (@singh_shaveta) September 1, 2020

#SaathNibhanaSaathiya2 is coming soon on star plus



Every mom be like:- pic.twitter.com/iUYXwiGtzp — Bhoomika maheshwari (@__Sankii__) September 1, 2020

Y'all didn't noticed this vim bar which was used for cleaning "ahemji's laptop".😂😂😭😭😭😂😂

Aur Karo videos viral..gadhhonnnn..#SaathNibhanaSaathiya2 pic.twitter.com/v5NziRHgIf — ADHURA ALVIDA (@mysterious02127) September 1, 2020

वहीं बात प्रोमो वीडियो की करें तो इसमें देवोलीना पिंक कलर की साड़ी पहने हुई हैं। वह हाथ में पूजा की थाली लिए नजर आ रही हैं। वीडियो में वह कहती हैं, ''शायद रसोड़े में गहना ने कुकर गैस पर चढ़ा दिया होगा। ये गहना भी न ऐसी-ऐसी चीजें करती है कि कभी तो मुझे एकदम सरप्राइज कर देती है और कभी-कभी एकदम शॉक्ड। आप सब यही सोच रहे हैं न कि गहना कौन हैं। तो पता चल जाएगा।'' बता दें इससे पहले 'साथ निभाना साथिया' स्टारप्लस पर 3 मई 2010 को रिलीज हुआ था। ये शो 7 सालों तक चला ये शो 23 जुलाई 2017 में खत्म हुआ था।