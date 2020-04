सलमान खान के ‘प्यार करोना’ को सुन झूम उठी पब्लिक, बोली- ‘गो कोरोना गो’

नई दिल्ली। कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से देश लॉकडाउन है। सिनेमाघर से लेकर सिनेमा की शूटिंग तक बंद है।लोग अपने घरों में कैद हैं।

वहीं बॉलीवुड के दंबग खान कोरोना पर गाना भी बना दिए हैं। गाने का नाम है 'प्यार करोना (Pyar Karona)' । गाना रिलीज हो चुका है। सबसे जरूरी बात गाने के खुद भाईजान ने गाया है और लिखा भी है। हालांकि गाने लिखने में उन्होंने हुसैन दलाल की मदद ली है। वहीं गाने को संगीत अदित्य देव ने दिया है।

पहले गाना सुनिए..

ये गाना सलमान ने अपने ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है। ये उनके चैनल का पहला वीडियो भी है। अपने गाने 'प्यार करोना (Pyar Karona)' का वीडियो शेयर करते हुए सलमान खान (Salman Khan) ने लिखा, "भावनात्मक रूप से पास रहो और फिजिकली दूर रहो ना."

भाई के गाने को सुनकर पब्लिक झूम रही है। फैन्स को उनका नया गाना खूब पसंद आ रहा है। वे तरह-तरह के रिएक्शन दे रही है।

He is Ageing Like a Fine Wine Getting Better and Better With Each Passing Day... Looking Sooo Handsome ❤️🙌 @BeingSalmanKhan #SalmanKhan #PyaarKarona pic.twitter.com/0GC7mkMNtQ

सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा 🇮🇳



Goosebumps🔥🔥Thats how u make a video to give message nd inspiration to fellow Citizens..Salman has proved to be most sincere in such hard times be it his donation or his messages to Nation♥️..Do listen and follow u all🙌



#PyaarKarona pic.twitter.com/Vnp4RvIF9U