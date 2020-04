कोरोना: आग बरसाती गर्मी में भी पूरी शिद्दत से ड्यूटी कर रहा जवान, तस्वीर वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) की वजह से पूरा देश लॉकडाउन (Lockdown) है। लोग अपने घरों में बंद है। स्कूल से लेकर सिनेमा, मॉल सब बंद है। सड़को पर पुलिस तैनात है ताकि इस लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके हैं। पुलिसवाले अपने घरों से दूर जान हथेली पर रखकर दिन-रात काम कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पुलिस वाले की तस्वीर सामने आई है। जिसे देखने के बाद देश की जनता उन्हें सलाम (Salute our police force) कर रही है।

तस्वीर में दिख रहा है एक पुलिस वाला बीच आग बरसाती गर्मी में पूरी शिद्दत से ड्यूटी कर रहा है। वे तपती धूप में बीच सड़क पर कुर्सी पर बैठा है ताकि लॉकडाउन का कोई उल्घन ना करे।

We want to just say when this photo captured, a weather application was showing 41 degree Celsius in Dahod town. pic.twitter.com/aT8dkzMiGp