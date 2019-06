पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान के पहनावे का उड़ाया जा रहा था मज़ाक, बचाव में उतरे हिंदुस्तानी

नई दिल्ली। बीते दिन आईसीसी वर्ल्ड कप ( 2019 ICC World Cup ) के उद्घाटन समारोह से पहले विश्व की शीर्ष 10 क्रिकेट टीमों के कप्तान बकिंघम पैलेस महारानी एलिजाबेथ से मिलने पहुंचे। सभी संभावित टीमों के कप्तान से वहां पारंपरिक लिबास में पहुंचने को कहा गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद इस समारोह में सफेद सलवार कमीज के साथ हरे रंग का ब्लेजर पहनकर पहुंचे थे। जबकि शेष टीमों के कप्तान वहां सूट पहनकर उपस्थित थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद को पाकिस्तानी कपड़ों में देख कई लोग उन्हें सोशल मीडिया ( social media ) पर ट्रोल करने लगे।

हालांकि, पाकिस्तान के कई लोगों ने सरफराज की पारंपरिक परिधान पहनने के लिए तारीफ की। वहीं कई भारतीयों ने सरफराज के इस पहनावे की तारीफ की और सम्मान दिया। बता दें कि पाकिस्तानी मूल के कनेडियन पत्रकार तारेक फतह ने सरफराज की तस्वीर को ट्वीट कर उनका मज़ाक उड़ाया है। तारेक फतह ने ट्वीट पर कैप्शन लिखा कि 'क्रिकेट खेलने वाले देशों के कप्तान महारानी एलिजाबेथ ( Queen Elizabeth II ) के साथ फोटोशूट कराते हुए। अनुमान लगाइए कौन पैजामे में पहुंचा है। और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान। ज़रा इन्हें देखें पाकिस्तान कैसे उत्पाद बनाता है।'

Captains of #Cricket playing nations competing 4 the #CricketWorldCup had a photoshoot with the Queen. Guess who came dressed in his pyjamas? None other than the #Pakistan captain (back row, left). Take a look at him in the other pic. How does one country produce ...? #CricketWC pic.twitter.com/hXxbxrfzlj