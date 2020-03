कोरोना से लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने पहना 'कोरोना हेलमेट', लोगों ने कहा- मेडल दो इनको

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) से भारत के लोग डरे हुई हैं। सरकार ने इसके संक्रमण को रोकने क लिए पूरे देश को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन कर दिया है। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। लेकिन अब भी कुछ लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को समझाने के लिए चेन्नई पुलिस ने एक शानदार तरीका अपनाया है।

And here's a cop donning a Corona helmet to create awareness. 👏👏 Things authorities have to do to make people sit at home. pic.twitter.com/B3xj8TYVD5

दरअसल, लोगों को अवेयर करने के लिए चेन्नई पुलिस (Chennai cops) ने कोरोना हेलमेट पहना है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में एक पुलिसकर्मी हेलमेट पहने दिख रहा है। यह हेलमेट बिल्कुल कोरोना वायरस जैसी शेप का लग रहा है। वहीं वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग ने चेन्नई पुलिस की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

A helmet altered similar to #Corona virus was donned by a police officer in Chennai to spread awareness among motorists to stay home. The art was done by @kinggowtham , a Chennai based artist who has done many innovative campaigns on social issues. #StayAwareStaySafe #StayHome pic.twitter.com/GLuUkGL7fT