नई दिल्ली। सांप से सभी को डर लगता है। वैसे तो हम सभी टीवी पर डिस्‍कवरी और नेशनल जियोग्राफिक पर सांप को कई बार देखा है। लेकिन असल जिंदगी में हमारे सामने आ जाए तो अच्छे अच्छे की हालत पतली हो जाती है। अगर हमारे सामने लम्बा चौड़ा अजगर आ जाए तो डर के मारे जान निकल जाएगी। हाल ही में एक अजगर का डरावना वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। इसमें अजगर ने एक युवक को जकड़ रखा है। युवक से छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वह छुड़ा नहीं पा रहा है।

कुछ लोग मदद के लिए आए

इस खतरनाक वीडियो को @_Shaikirshad_ नाम के ट्विटर यूजर ने 16 दिसंबर को शेयर किया है। उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा, एक आदमी खुद को विशाल अजगर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जो उसके पैरों से लिपटा है। कुछ लोग शख्स की मदद कर रहे हैं। लेकिन अजगर है कि वह शख्स को छोड़ने को तैयार नहीं है!

अजगर के आगे इंसान बेबस

29 सेकंड के वीडियो में आप देख सकते हैं कि अजगर ने एक युवक के पैरों को बुरी तरह से जकड़ रखा है। आदमी उससे छुड़ाने के लिए खूब कोशिश करता नजर आ रहा है। वहां पर कुछ लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं। लेकिन अजगर के आगे इंसान बेबस सा नजर आ रहे है। हालांकि, यह वीडियो जल्दी खत्म हो जाता है जिससे यह साफ नहीं होता कि शख्स अजगर के चंगुल से निकलने में कामयाब हुआ या नहीं।

In the video, the man can be seen trying to escape from the snake coiling around his legs as other people approach him to help. A scary video of a man struggling for his life as a giant snake coils itself around his legs #16December#wednesdaythought pic.twitter.com/0jV6V0NDdy