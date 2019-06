गाड़ी के सामने दिखी ये अजीब चीज! वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला तो लोगों ने दिए कुछ ऐसे जवाब

नई दिल्ली: अगर हम कहें कि आज का दौर सोशल मीडिया ( social media ) का दौर है तो शायद इसमें कुछ गलत नहीं होगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। इस वीडियो में हैरी पॉटर फिल्म की एक डॉबी गाड़ी के पास से गुजरते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका ( America ) में रहने वाले विवियन गोमेज़ ने गुरुवार को फेसबुक पर लिखा मैं रविवार सुबह उठा और अपने कैमरे पर ये देखा और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं ... किया ये है क्या??

idk why but the way #dobby movin his arms about halfway thru this vid is so wholesome like he look so excited to be out in the world pic.twitter.com/DRZefz8Ujb