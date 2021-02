ओह श्वेता ये तुमने क्या कर दिया! वर्चुअल मीटिंग की बातचीत हुई लीक, मीम्स हुए वायरल

नई दिल्ली। कोरोना काल में सोशल मीडिया प्लेफॉर्म का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। हर कोई एक-दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। कोरोना के दौरान मोबाइल फोन पर बातचीत की तरह सोशल मीडिया एक-दूसरे से ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का माध्यम बना। यहां तक कि इस दौरान सभी स्कूल और कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई भी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। लेकिन इस बीच कई ऐसी घटनाएं भी हुई जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेडिंग में रही। हाल ही ऑनलाइन क्लास देते हुए एक टीचर की पत्नी का रोमांस जाग उठा था और वह तुरंत वायरल हो गया था। ठीक ऐसे ही अब एक छात्रा की वचुर्अल मीटिंग की बातें लीक हो गई।

श्वेता पर अब मीम्स की झड़ी

दरअसल, श्वेता नाम की छात्रा जूम मीटिंग में 111 लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और इसी दौरान वह अपनी दोस्त राधिका से किसी के अफेयर के बारे में बात करने लगी। एक तरफ वह अफेयर के बारे में तमाम बात कर रही थी तो दूसरी तरफ उसका माइक खुला था और वह सीक्रेट बातें 111 लोगों तक पहुंच गई। बस फिर क्या था, श्वेता की बातचीत का वह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस पर जमकर मीम्स बनने लगे। आइए जानते हैं, क्या यह पूरा मामला...

क्यों है ट्विटर पर #Shweta ट्रेंड में?

हुआ यूं कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान श्वेता अपनी एक फ्रेंड से किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगी। यही नहीं श्वेता ने बताया कि कैसे वह लड़का और वह लड़की एक-दूसरे के करीब आए थे। इतना ही नहीं इस दौरान श्वेता ने अपनी फ्रेंड के सामने लड़का और लड़की की पूरी प्रेम कहानी खोलकर रख दी। श्वेता की ये सीक्रेट बातें मीटिंग में मौजूद 111 लोगों ने सुनी और फिर यह इंटरनेट पर ऐसा वायरल हुआ कि ट्विटर पर ट्रेंड चल निकला। फिलहाल श्वेता ट्विटर पर जबरदस्त ट्रेंड कर रही हैं। इसे लेकर अब तक हजारों लोग ट्वीट कर चुके हैं। यही नहीं तमाम मीम्स भी वायरल हो रहे हैं।

श्‍वेता... तेरा माइक ऑन है

फिलहाल ट्विटर पर जूम मीटिंग जो ऑडियो वायरल हो रहा है, उसमें लोग कहते सुनाई दे रहे हैं कि श्वेता माइक बंद कर लो। लेकिन इन सब बातों से बेखबर श्वेता उस सीक्रेट किस्से को लगातार सुनाती रहती हैं। तभी मीटिंग में शामिल एक शख्स कहता है, श्वेता अब यह कहानी 111 लोगों तक पहुंच गई है। अब तो माइक बंद कर लो। मगर श्‍वेता शायद सुन नहीं पाईं।' अब जो मीम्‍स बन रहे हैं, आप खुद देखिए...

Pandit's reaction after knowing that Shweta has disclosed his secret to everyone 🤣😂#Shweta pic.twitter.com/4YypHfmXqm — Rishi Patel (@RishiPatel36) February 18, 2021