क्या रूस के में आ चुके हैं एलियन? लोगों को आकाश में दिखा UFO, जानें क्या है सच

नई दिल्ली। इन दिनों पूरी दुनिया कोरोना (Coronavirus) का कहर झेल रही है। लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एलियन को लेकर कई खबरें सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि धरती पर अब Aliyans का बसेरा होने वाला है। लोगों के ऐसा कहने के पीछे हाल में दिखी दुनिया भर में अजीब आकार की शिप और आसमान में अजीब रोशनियां हैं। हाल ही में इससे जुड़ा एक वीडियो भी आया है। ये वीडियो रूस (Russia) के साइबेरिया (Siberia) का है।

Quite a display from a space guest was recorded last night by dash cameras. A large meteor was seen burning in the sky over the south of Krasnoyarsk region, Republic of Tuva, Republic of Khakassia and Kemerovo region pic.twitter.com/UO7fVHrbjL