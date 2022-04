भाई के लिए दूल्हा बनी बहन, खुद फेरे लेकर घर लाई अपनी भाभी

Weird Marriage ritual: भारत का एक गाँव ऐसा भी है जहां दूल्हे की बहन अपने भाई की बारात लेकर जाती है। दूल्हे की बहन भाभी के सात फेरे लेकर घर लाती है। ये यहाँ की परंपरा है।

Unusual Wedding Traditions: भारत विभिन्न अलग-अलग तरीके के रीति-रिवाज और परंपरा देखने ओर सुनने को मिलती है। कुछ काफी अजीब होती हैं तू कुछ काफी दिलचस्प और कुछ तो काफी फनी होती है। भारत के तीन गावों में एक ऐसी ही परंपरा सामने आई है जहां दूल्हा नहीं बल्कि उसकी बहन भाभी को शादी के फेरे लेकर घर लाती है। है न काफी अजीबोगरीब परंपरा? पर ये यहाँ सदियों से चली जा रही है और इसके पीछे का कारण भी काफी अनोखा है।

Sister became bridegroom for brother, took 7 rounds with sister-in-law