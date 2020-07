शख्स ने मेथी बताकर थमा दी गांजे की पत्तियां,सब्जी खाते ही पूरा परिवार पहुंचा अस्पताल !

नई दिल्ली। कभी कभी लोग हंसी मजाक के नाम पर ऐसा कर जाते हैं कि इससे सामने वाले का साथ-साथ उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) से सामने आया है। यहां एक परिवार के 6 सदस्य (A family of six ) अस्पताल में भर्ती हैं क्योंकि इन लोगों ने गांजे की सब्जी (cannabis sabzi instead of fenugreek sabzi) बनाकर खा ली थी। खबर के मुताबिक गांव के ही एक शख्स ने मजाक के इरादे से सब्जी बनाने के लिए गांजा (cannabis)दे दिया था। पुलिस ने आरोपी शख्स को हिरासत में लिया है।

Video: Mask पहनने को कहा तो भड़क गया मैनेजर, करने लगा महिला की लोहे की रॉड से पिटाई

दरअसल, पूरा मामला उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कन्नौज जिले के सदर कोतवाली इलाके के मियागंज गांव (Miyaganj village in Kannauj,)का है। यही के नवल किशोर (Navlkishor) नामक एक शख्स ने गांव में रहने वाले ओमप्रकाश (Omprakash) के बेटे नितेश (Nitesh) को सूखी मेथी बताकर गांजा दे दिया। घर जाकर नितेश ने अपनी भाभी को वह गांजा दे दिया। इसके बाद शाम में भाभी ने पूरे परिवार के लिए गांजे की सब्जी बना दी। सब्जी खाने के बाद सभी की तबीयत खराब होने लगी।

जानें Delhi NCR में क्यों आ रहे हैं बार-बार भूकंप, भू-वैज्ञानिकों ने जताया विनाशकारी भूकंप का अंदेशा !

सभी की एक साथ तबीयत बिगड़ने से आस-पड़ोस के लोग डर गया। फिर थोड़ी देर सभी बेहोश हो गए। गांव के एक शख्स ने बताया कि पहले हमें लगा कहीं इनको भी तो कोरोना नहीं हो गया। इसके बाद हमने पुलिस को इस बात की सूचना दी।

Border पर जवान ने बर्फ का केक काट मनाया अपना Birthday, Video देख छलक जाएंगे आंसू !

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी का मेडिकल चेकउप करवाया। चेकउप में पता चला की सभी ने गांजा खाया हुआ है। इसके बाद पुलिस ने परिवार के लोगों को जिला अस्पताल (hospitalised after man feeds cannabis sabzi)में भर्ती कराया है। पुलिस ने कढ़ाई में रखी सब्जी व बिना पके गांजे को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद नवल किशोर नामक शख्स को हिरासत में लिया है। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मजाक (play a prank) में उसने गांजे को मेथी बताकर दे दिया था।