Corona से बचने के लिए बनाए जा रहे हैं Social distancing पार्क, देखें वीडियो

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (corona virus) ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हैं।ताजे आंकड़ों के मुताबिक 50 लाख से अधिक लोगो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4 लाख के करीब लोगों की मौत हो चुकी है।

सबसे बुरे हालात दुनिया के सबसे सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका(america) का है। करोड़ों लोगों की तो नौकरियां जा चुकी हैं। यहां तक कि 95 हजार से ज्यादा लोगों की तो इस वायरस के कारण अमेरिका (america) में मौत हो चुकी है। सरकार ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगा रखा है। लेकिन इसके बाद भी कोरोना के मामले बढते जा रहे हैं।

Drone footage shows new social distancing circles at Dolores Park in San Francisco.



The move follows similar efforts by other parks in cities around the world. https://t.co/jtIa8v3BMQ pic.twitter.com/0gfMfbSz4e