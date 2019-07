राहुल गांधी ने दिया इस्तीफा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी की ले ऐसे मौज!

नई दिल्ली: इस साल हुए लोकसभा चुनाव ( lok sabha election ) में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए विपक्षी पार्टियों को चौंका दिया। क्या कांग्रेस, क्या सपा - बसपा और क्या अन्य पार्टियां सभी की सभी अपनी हार से घबराए हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ( Congress ) की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। हालांकि, अभी कांग्रेस कार्यसमिति उनके इस्तीफे पर फैसला लेगी। लेकिन राहुल के इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी ( BJP ) को लेकर अपनी-अपनी राय रखना शुरु कर दिया।

Narendra Modi reaction after hearing about #RahulGandhi resignation pic.twitter.com/uh3kHUiArZ — DEBARSHI DEKA (@DebarshiDeka) July 3, 2019

Live scenes from BJP's HQ after #RahulGandhi quits as Congress president: pic.twitter.com/baeaTXhyvM — Keshav | केशव (@aryaKeshav) July 3, 2019

#RahulGandhi officially resigns as Congress president.

Jay shree Ram. pic.twitter.com/OOtOIz6Af6 — Chintan Dhokiya (@AChintoo) July 3, 2019

क्या कह रहे हैं लोग

अमूमन सोशल मीडिया ( social media ) पर देखा जाता है कि जब भी कोई मुद्दा चर्चा में बना होता है, तो लोग यहां अपनी राय देना शुरु कर देते हैं। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद भी हुआ। लेकिन यहां लोगों ने राहुल को लेकर राय दी ही। साथ ही बीजेपी को लेकर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे डाली। ट्विटर ( Twitter ) पर एक यूजर ने एक जहाज और राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए लिखा 'आवश्यकता है एक कुशल चालक की।' वहीं एक यूजर ने कुछ लोगों की रोते हुए फोटो शेयर की और इसके कैप्शन में लिखा 'राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ऑफिस का लाइव सीन देख लो।' ट्विटर पर लोगों ने इसी तरह की कई प्रतिक्रयाएं दी।

#RahulGandhi When the ship sinks, the first rats run away from it!#CongressMuktBharat pic.twitter.com/JZIGpCjnsN — Uma Shankar Mahato (@88umashankar) July 3, 2019

Rahul Gandhi: Party should decide on the new president quickly without further delay, I'm nowhere in this process. I have already submitted my resignation and I am no longer the party president. CWC should convene a meeting at the earliest and decide. pic.twitter.com/pvImuPq2rj — ANI (@ANI) July 3, 2019

क्या कहा राहुल ने

गौरतलब, है कि राहुल गांधी पहले भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे। लेकिन खबरें इस तरह की थी कि सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें समझाया था। इसके बाद वो थोड़े दिनों के लिए मान गए थे। लेकिन बुधवार को राहुल ने अपना इस्तीफा दे दिया। एएनआई के मुताबिक, राहुल गांधी ने कहा कि नए अध्यक्ष के फैसले पर बिना किसी देरी के कांग्रेस को जल्दी फैसला लेना चाहिए। मैं इस प्रक्रिया में कही नहीं हूं क्योंकि मैंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि कांग्रेस कार्यसमिति राहुल के इस्तीफे को लेकर क्या फैसला लेती है और इस पद की नई जिम्मेदारी किसकों सौंपती है।