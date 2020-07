Corona: ICU की खिड़की पर चढ़कर अपनी मां को कहा अलविदा, तस्वीरें कर देंगी भावुक!

नई दिल्ली। नई दिल्ली। देशभर में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) तेजी से फैल रहा है। ताजे आंकड़े के मुताबिक 11 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं वहीं 27 हजार से करीब लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज सोशल मीडिया पर कोरोना (Corona) से मरने वालों की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसकी कहानी जानकर आपकी आंखों में नम हो जाएगी।

दरअसल, मामला फ़िलिस्तीन (Palestine ) का है। यहां एक महिला के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में इलाज चल रहा था लेकिन उसके पास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में महिला का बेटा रोजाना अस्पताल की खिड़की पर चढ़कर अपनी बीमार मां को निहारता रहता था।

जब तक मां का अस्पताल में इलाज चल रहा था वे रोजाना खिड़की पर बैठकर घंटों उन्हें देखता रहता था।

Mohamad Safa नाम के ट्विटर यूजर ने इस बेटे की तस्वीर साझा की है। जिसके कैप्शन में लिखा है कि, ‘कोविड 19 से संक्रमित एक फिलिस्तीनी महिला अस्पताल में भर्ती थी, जिन्हें देखने की खातिर उनका बेटा हर रात उनके कमरे (अस्पताल) की खिड़की पर चढ़कर बैठता था।’

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs