SpaceX में एस्ट्रोनॉट्स के साथ छोटा डायनासोर देख लोग हुए हैरान, वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली। हाल ही में स्पेस एक्स (SpaceX) के जरिए अमेरिका की धरती से दो अंतरिक्ष यात्री ISS के लिए रवाना हुए थे। अगले दिन दोनों ही यात्रियों ने सफलतापूर्वक वहां प्रवेश किया। इस यात्रा में अमेरिका के अनुभवी यात्री (Astronauts) डॉग हर्ले और रॉबर्ट बेहनकेन शामिल थे। दोनों ने 19 घंटे का सफर तय करने के बाद ISS में प्रवेश किया। उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें अंतरिक्ष में मौजूद चीजों के साथ एक छोटा चमकीला डायनासोर भी दिखाई दिया। स्पेस में अचानक डायनासोर (Dinosaur) को देख लोग हैरत में पड़ गए। सोशल मीडिया पर इसे लेकर तरह-तरह के रिएक्शन्स दिए जा रहे हैं।

वायरल वीडियो में दिख रहा चमकीला और छोटा—सा डायनासोर दरअसल एक खिलौना है। यह टॉय स्पेस कैप्सूल में तैरता दिखाई दे रहा था। अंतरिक्ष यात्री बेहनकेन और हर्ले बेटों इसे अपने साथ अंतरिक्ष लेकर गए थे। दरअसल उनके बच्चों को डायनासोर बहुत पसंद है। इसलिए अंतरिक्ष पर जाने से पहले उन्होंने इसे अपने माता—पिता को साथ ले जाने के लिए दिया था। स्पेस में अपने खिलौने को इस तरह उड़ता देख वे काफी खुश हैं।

A dinosaur has made it into space. #SpaceX pic.twitter.com/URA5VGevoa