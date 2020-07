समुंदर किनारे कपल को प्री-वेडिंग फोटोशूट करना पड़ा भारी, बहा ले गईं लहरें, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली। शादी को यादगार बनाना हर किसी का सपना होता है। तभी इसकी यादें संजोने के लिए कपल्स प्री-वेडिंग फोटोशूट भी करवाते हैं। मंगर समुंदर (Sea Beach) किनारे इन खूबसूरत पलों को कैद कराना एक कपल पर भारी पड़ गया। दरअसल तेज लहरों ने अचानक कपल को अपने अंदर खींच लिया और बहाकर ले जाने लगी। घटना कैलिफोर्निया की है। जिसका वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है।

बताया जाता है कि दक्षिणी कैलीफोर्निया (California) में समुद्र के किनारे एक कपल प्री-वेडिंग फोटोशूट (Pre Wedding Photo Shoot) करवा रहा था। वे फोटो के लिए खुद को रेडी कर रहे थे। तभी उनके पीछे से आई एक बड़ी लहर दोनों को प्रशांत महासागर में बहाकर ले जाने लगी। घटना को देख फोटोग्राफर और आस-पास के लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से बचाव दल की मदद ली। गनीमत रही कि दोनों को लाइफगार्ड्स ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि इस घटना से कपल बेहद डरे हुए हैं। उनके लिए ये एक खतरनाक अनुभव है।

TO THE RESCUE: Lifeguards saved a wedding couple that was swept into the Pacific Ocean while taking photos in Southern California. https://t.co/mScYDkMWmh pic.twitter.com/RTvJQmzFC2