स्टूडेंट्स ने गिफ्ट किए जूते, टीचर की आंखे हो गई नम

नई दिल्ली। हर रिश्ते की अलग कहानी होती है। यहीं वजह है कि इन रिश्तों की की सुनहरी यादें आदमी के जेहन में हमेशा के लिए बस जाती है। लेकिन टीचर ( Teacher ) और स्टूडेंट ( Student ) का रिश्ता ही अलग किस्म का होता है। हर बच्चा अपना टीचर को उसकी मुख्तलिफ खासियत के लिए ताउम्र याद करता है।

दरअसल इंटरनेट ( Internet ) पर एक ऐसे ही टीचर का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस टीचर को देखने के बाद आपको अपने पुराने दिनों की याद आने लगेगी। इस विडियो को यूजर्स ने ट्विटर पर ने शेयर करते हुए लिखा कि मेरे पसंदीदा टीचर के जूते चोरी हो गए थे, तो मैंने और मेरी क्लास के कुछ साथियों ने पैसे जोड़े और उन्हें एक जोड़ी नए जूते गिफ्ट किए।

my favorite teacher mr. payne got his shoes stolen, so me and a few classmates put together our money and bought him a brand new pair! #bps #bekind @RippeJeff pic.twitter.com/NRQ6fX0JhI