प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट होने पर भी तैयारी नहीं छोड़ी , पढ़ें इस IPS अफसर की सफलता की कहानी

डॉ. प्रज्ञा जैन किसी महानगर की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक छोटे से कस्बे बड़ौत की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौत में ही प्राप्त की।

सपना वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं परंतु वो है जो आपको सोने न दे। एक ऐसी ही कहानी है प्रज्ञा जैन की जिनका सपना IPS बनना था। इसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की इस दौरान उनके सामने कई बड़ी चुनौतियाँ आईं परंतु उन्होंने हार नहीं मानीं। इस दौरान उन्होंने न केवल शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखी, बल्कि प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट होने के बावजूद UPSC की परीक्षा दी। इसके बाद देश की सर्वोच्च सिविल सर्विसेस परीक्षा में 194वीं रैंक हासिल की थी।

