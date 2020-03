रामायण के बाद ‘शक्तिमान’ की भी होगी वापसी, गंगाधर का ट्वीट हुआ वायरल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से पूरे देश का बुरा हाल है। रोजाना कई नए कोरोना के मरीजों की पुष्टी हो रही है। भारत में अबतक 1200 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 34 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। जिसके चलते लोग अपने ही घरों में कैद हो गए है।

इसके चलते बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर दूरदर्शन के पुराने सीरियल्स को दोबारा टेलिकास्ट किए जाने की मांग उठ रही थी, जिसके बाद ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ का प्रसारण शुरू कर दिया गया। लेकिन लोग ‘शक्तिमान’ की भी मांग कर रहे हैं।

130 crore Indians will together get the opportunity to watch Shaktiman on DD once again. Wait for the announcement. pic.twitter.com/MfhtvUZf5y — Mukesh Khanna (@actmukeshkhanna) March 29, 2020

अब शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना (Mukesh kanna) ने एक ट्वीट कर लोगों को बता दिया है कि बहुत ही जल्द ‘शक्तिमान’ टीवी पर आने वाला है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर जश्न मना रहे हैं। साथ ही तरह-तरह के रिएक्सन दे रहे हैं।

Me after knowing that Shaktiman will also be re-telecasted on Doordarshan: pic.twitter.com/EKhS4E5vjm — Darth Vader ® (@darthasticvader) March 29, 2020

Shaktiman

Like the Mahabharata, the Ramayana is once again returning to the screen.

Thanks Doordarshan. — Manas Ranjan jena. (@Erranjan) March 29, 2020