कॉफी शॉप मालकिन ने ग्राहकों को दी चेतावनी! 'मुझे आंटी मत कहना', वरना...

लड़कियां और महिलाएं आंटी शब्द से बहुत चिडती है। अगर कोई उनको आंटी बोल देता है तो उनको बुरा लगता है। कई बार वे नाराज भी हो जाती है। इन दिनों ताइवान की एक कॉफी शॉप की मालकिन चर्चा में है। उन्होंने अपनी दुकान पर एक बैनर लगा रखा है जिसमें लिखा है मुझे आंटी मत कहना।

do not call me auntie