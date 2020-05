कोरोना: लॉकडाउन में घूम रहा था शख्स, पुलिस कंधे पर उठाकर करने लगी 'ताबूत डांस'

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस (coronavirus in india) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक का लॉकडाउन( coronavirus Lockdown) लगा रखा है। प्रशासन दिन-रात लोगों से लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान घरों में ही रहने की अपील कर रहा है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वायरल सामने आया है। वीडियो में पुलिसवाले लोगों को ‘कोरोना वायरस’ प्रति अवेयर करने के लिए ‘डांसिंग पॉलबियरर्स’ बने हुए हैं।

‘डांसिंग पॉलबियरर्स’ में लोग ताबूत उठाकर नाचते हैं। हाल ही में इससे जुड़ा एक वीडियो सामने आया था। जिसे लोगों ने coffin dance का नाम दिया था इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने खूब मीम बनाए थे। ये वीडियो घाना का था। डांसिंग पॉलबियरर्स (Dancing Pallbearers) को पैसे देकर किराए पर बुलाकर मृत व्यक्ति को धूमधाम से विदा किया जाता है।

ऐसा ही कुछ तमिलनाडु के कुड्डालोर पुलिस ने किया है। दरअसल, यहां पुलिसवाले लोगों को ‘कोरोना वायरस’ प्रति अवेयर करने के लिए ‘डांसिंग पॉलबियरर्स’ बन गए। कुड्डालोर पुलिस मीम्स के जरिए लोगों से घर में ही रहने की अपील कर रही है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

