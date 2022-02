भारत ने तंजानिया में सोशल मीडिया स्टार को किया सम्मानित, जानिए कौन है किली पॉल

भारत ने तंजानिया में सम्मानित किया

तंजानिया के डांसिंग स्टार किली पॉल को तंजानिया में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह की कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। तंजानिया में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया के डिप्लोमैट बिनाया प्रधान ने इसकी फोटो शेयर की है। तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, आज तंजानिया के हाई कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यालय में एक विशेष अतिथि पधारे।





Today had a special visitor at the @IndiainTanzania ; famous Tanzanian artist Kili Paul has won millions of hearts in India for his videos lip-syncing to popular Indian film songs #IndiaTanzania pic.twitter.com/CuTdvqcpsb