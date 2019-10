'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में भिड़े मास्टर ने उड़ाया विराट कोहली का मजाक, फैंस ने भी कह डाली ये बड़ी बात!

नई दिल्ली: भारत में क्रिकेट को काफी प्यार मिलता है। लेकिन इस साल हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप में जब भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई, तो हर भारतीय के चेहरे पर दुख था। इस दौरान कोई नाराज था तो कोई हैरान था। खैर अब इस बात को थोड़ा समय हो गया, तो हर कोई आगे बढ़ चुका है। लेकिन ये मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

looks like master bhide is a dhoni fan. pic.twitter.com/Zzfb7eOMfY