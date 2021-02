बिना 1 रुपया खर्च किए घर लाएं New Tata Safari, जानें क्या है स्कीम

-SBI के Yono app से कराएं New Tata Safari की बुकिंग। नहीं लगेगी कोई भी प्रोसेसिंग फीस।

-देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई दे रहा है New Tata Safari पर 100 फीसदी फाइनेंस।

-22 फरवरी को लॉन्च होगी New Tata Safari एसयूवी। प्री बुकिंग 4 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं।