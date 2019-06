बच्चे की नोटबुक में मां को दिखा कुछ आपत्तिजनक, आग बबूला होकर स्कूल में किया हंगामा

नई दिल्ली। शिक्षकों की बात करें तो उनके पढ़ाने के ढंग और तौर-तरीके अलग-अलग होते हैं। छात्रों को किसी विषय का पाठ याद करना हो या अनुशासन ( discipline ) सिखाना हो यह शिक्षक की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ-साथ उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उनके द्वारा उठाया गया हर कदम बच्चों पर अच्छा और बुरा असर डालता है।

सोशल मीडिया पर दावा आतंकी जाकिर मूसा के जनाजे में उमड़ी काफी भीड़, यहां जानिए क्या है सच्चाई

हाल ही में फ्लोरिडा ( Florida ) के पनामा शहर ( Panama City ) के एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र की मां को तब गुस्सा आया जब उसने अपने बच्चे की नोटबुक चेक की। कॉपी में दिए होमवर्क पर टीचर ने अपशब्द ( pathetic ) लिखे थे। "WTF is this?" no credit। छात्र की मां को यह बिलकुल गवारा नहीं था कि उसके बच्चे पर कुछ बुरा असर पड़े। Melinda Smith नाम की महिला ने स्कूल से मांग की है कि इस तरह के रवैये के लिए शिक्षिका पर कार्रवाई होनी चाहिए।

वर्ल्ड मिल्क डे: घर बैठे ऐसे आसानी से पता करें, दूध में मिलावट है या नहीं

मेलिंडा की मांग है कि शिक्षिका को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। इस मां का कहना है कि "यहां बात मेरे बच्चे को शाबाशी देनी की नहीं है। बल्कि यहां बात भाषा की है। मेरे बच्चे के सामने ऐसी भाषा में बात करना मुझे बिलकुल भी मंज़ूर नहीं है।" मेलिंडा की मांग है कि महिला टीचर पर सख्ती की जाए। मेलिंडा की शिकायत पर स्कूल के प्रिंसिपल ने सफाई देते हुए कहा कि- हमारा एच.आर डिपार्टमेंट इस बात की छानबीन कर रहा है। मामला साफ हो जाने पर स्कूल प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

ये शख्स तेज रफ्तार से चला रहा था गाड़ी तभी इस 'पवित्र पक्षी' ने किया कुछ ऐसा कि हर कोई रह गया हैरान!