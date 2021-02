नवजात बच्चे को गोद में लिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने कॉलेज पहुचां टीचर, वजह जानकर आपकी आंखें हो जाएंगी नम

नई दिल्ली। कहते है किसी बच्चे के सिर से जब पिता का साया उठ जाता है तो मां किसी तरह से बच्चे का पालन-पोषण कर लेती है, लेकिन यदि मां का साया उठ जाए तो पिता को बच्चे को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। जिसका जीता जागता उदा. सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रही एक तस्वीर में देखने को मिला। जो दिल छू को लेने वाली थी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल (Viral Photo) हो रही है। जिसमें एक पिता अपने बच्चे को गोद में लिए कॉलेज के छात्रो को पढ़ा रहा है।

His wife passed away during Childbirth. But he has taken responsibility for taking the child and college classes together.



The real life Hero.🙏 pic.twitter.com/aJ3siILxCx