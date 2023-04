एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के सामने दिखावा करना पड़ा भारी, देखें वीडियो

एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के सामने दिखावा करना पड़ा भारी, देखें वीडियो

नई दिल्लीPublished: Apr 22, 2023 05:32:09 pm Submitted by: Tanay Mishra

Teacher Showing Off In Front Of His Students Goes Wrong: दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दिखावा करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। पर ऐसा करना कई बार भारी पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ एक स्कूल टीचर के साथ हुआ जो अपने स्टूडेंट्स के सामने दिखावा कर रहा था।

Teacher showing off in front of his students goes wrong